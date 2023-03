Acquasanta, itinerario alla scoperta dell'antica borgata marinara e di Villa Igiea

Domenica 19 marzo alle ore re 16.45 itinerario alla scoperta dell'antica borgata marinara dell'Acquasanta e del suo prezioso gioiello Villa Igiea. Un itinerario suggestivo che si snoda dentro sito ricco di storia e tesori nascosti che raccontano la Palermo marinara e un’epoca che rimane nella storia della città a cavallo tra due contesti: il borgo marinaro popolare e la magnificenza di Villa Igiea, gioiello d’arte, simbolo del potere e del lusso della stagione dominata dalla figura dei Florio.La borgata dell’Acquasanta sarà protagonista con i suoi scenari affacciati sul golfo di Palermo in un percorso guidato che racconterà gli elementi popolar, quelli del sacro e delle usanze, il borgo marinaro – il toponimo prende il nome da una sorgente che scaturiva dentro una piccola grotta vicino la spiaggia – rappresenta una Palermo antica, tra dimore nobiliari e vita vissuta: l’itinerario si snoderà attraverso queste suggestioni, immaginando lo scenario dei secoli scorsi.



Un elemento di particolare interesse riguarda l’acqua, definita “santa” per le sue presunte qualità salutari, legate alla cura di alcune patologie e malattie: i pregi sono elencati in una lapide che si trova nel cortile Bagni Minerali, i Bagni Pandolfo furono aperti proprio per le cure termali.Borgo di pescatori con un suggestivo panorama, fu scelto dai Ventimiglia per costruire un piccolo gioiello d’arte tra marmi e stucchi che compongono la cappella ancora visitabile dentro la Chiesa di Maria SS. della Lettera, sulla piazza omonima che porta il nome della borgata, fondata nel 1698 da Girolamo Ventimiglia marchese di Geraci.



La sorgente fu l’elemento che diede vita all’aggregazione delle case e alla sua popolazione tra abitazioni di pescatori, dimore nobiliari, la piazza e il porticciolo, che oggi è ancora attivo.La bellissima posizione sul mare e il caratteristico villaggio che si era creato attirò i nobili che vollero edificare altre residenze di villeggiatura, fino alla edificazione della famosa Villa Igiea, oggi restaurata dopo due anni di lavori, con tutti i tesori che rappresentano l’epoca liberty, l’epoca che fece di Palermo una meta culturale internazionale.Il restauro conservativo ha mantenuto intatti i luoghi e ci farà ammirare l’atmosfera dello stile scelto dall’ammiraglio inglese Domville che cedette la proprietà alla famiglia Florio nel 1899.



Ernesto Basile e Vincenzo Cervello, le boiserie dei legni pregiati ordinati nei Cantieri su indicazione dei Florio, crearono un angolo di paradiso nato prima per motivi di cura e salute e passata a residenza di grande sfarzo dove vennero ospitati i potenti e i nobili dell’epoca, del bel mondo internazionale che ambivano soggiornare nelle camere meravigliose e ricche di opere d’arte.

Verremo guidati tra i saloni con i racconti di storie e aneddoti hanno reso un mito il luogo che, ritorna nel suo splendore e allure!



Nella cornice dell’hotel avremo un aperitivo che sarà la conclusione di questo splendido pomeriggio passeggiando nella storia. Durata complessiva 2 hNOTE ITINERARIO:itinerario guidato con guida turistica autorizzata dentro gli spazi consentiti dentro Villa Igiea e nella Borgata Acquasanta con audio guida amplificataPossibilità di parcheggio in via Papa XXIII e degustazione finalequota di adesione €20 incluso ingresso nell'hotel in cui verrà offerto un soft drink nell'area barPrenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito

3936655232 - info_initinere@libero.it



Per chi volesse regalare il biglietto al proprio papà, per l'occasione abbiamo creato una Gitf Card dedicata.