Iscrizioni post diploma per ragazzi con disabilità

Yellow School Palermo è un’Accademia che offre percorsi individualizzati per consentire a ragazzi e ragazze (con vari livelli di disabilità) di acquisire competenze pro sociali e autonomie.



A chi si rivolgono i nostri servizi?

I percorsi sono rivolti a ragazzi/e con disabilità e bisogni educativi speciali , che hanno compiuto 18 anni e che intendono acquisire conoscenze e competenze utili alla costruzione di una vita adulta il più possibile autonoma e ad un possibile inserimento in ambito lavorativo.



I percorsi proposti da Yellow School sono calibrati su specifiche esigenze formative e si rivolgono anche ad allievi che hanno frequentato percorsi scolastici differenziati.

Yellow School offre anche un servizio igienico personale per allieve e allievi con specifiche esigenze.



Tra le novità: durante il nuovo anno formativo verrà avviato il GRUPPO APPARTAMENTO, un’esperienza di autonomia innovativa presso appartamenti in pieno centro cittadino, dove gli iscritti della Yellow school vivranno esperienze di pernottamento, attività di cucina e gestione del proprio ambiente, guidati da educatori specializzati grazie alla partnership consolidata tra i manager del gruppo MAMAMIA GUESTHOUSE e la Yellow school Palermo.



Posti limitati

Per info +39 392 6651688