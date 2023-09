"Is - Land", la mostra fotografica di Fabio Sgroi al Real Albergo dei Poveri

Il 29 settembre alle ore 18.30, il museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea inaugura, nella sede espositiva del Real Albergo dei Poveri, la mostra fotografica “Is-Land”, personale dell'artista Fabio Sgroi, a cura di N38E13. La mostra, finanziata dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e realizzata in collaborazione con l’Associazione N38E13, è l’atto finale della ricerca condotta nel corso della prima edizione della residenza artistica annuale nell’isola di Pantelleria, dal titolo “TAKE PLACE INTO THE ISLAND - N36E11”, che indaga il paesaggio e la relazione uomo-natura, attraverso vari medium - fotografia, video, suono, installazione, scultura, pittura - di artisti internazionali che annualmente verranno invitati a prendervi parte. Fabio Sgroi è l'artista invitato alla prima edizione e presenterà i risultati della sua ricerca nella mostra “IS-LAND” con 16 fotografie panoramiche e un wallpaper.

“Abbiamo incoraggiato e sostenuto questa mostra – afferma Maria Maddalena De Luca, direttrice del Museo – per riprendere la progettualità del Riso legata alle residenze degli artisti del nostro Archivio S.A.C.S., lo Sportello per l'Arte Contemporanea, volto alla promozione della creatività siciliana, di cui Sgroi fa parte dal 2013, con l'obiettivo di valorizzare le professionalità artistiche del nostro territorio. Attraverso gli scatti effettuati a Pantelleria, Fabio Sgroi ci restituisce inedite immagini documentarie del territorio pantesco che assurgono al contempo ad una dimensione simbolica pregna di lirismo e introspezione”.

“Fabio Sgroi è solito esplorare con il medium fotografico i misteri dei riti religiosi in Sicilia, scene in cui l’uomo sociale è protagonista, con i suoi sguardi e i suoi movimenti. In IS - LAND, Sgroi proietta il suo sguardo fotografico sulla terra dell’isola rintracciando forze ed energie nel paesaggio, naturale e antropico, che si articola in presenze, passaggi e assenze. In una tensione di elementi, una bussola visiva orienta sui misteri della natura come possibile spazio di equilibrio uomo-natura, colto sul piano immaginifico dell’immagine.” (Ennio Pellicanò – N38E13)

Fabio Sgroi, è nato a Palermo. Si avvicina alla fotografia nel 1984 scattando fotografie ai suoi amici, giovani vicini alla musica punk e all’underground; nel 1986 ha lavorato per circa due anni col quotidiano "L’Ora" di Palermo. Fin dall’inizio dedica il suo lavoro alla sua città e alla sua terra la Sicilia, concentrandosi sulle ricorrenze annuali, le cerimonie religiose e la vita quotidiana. Viaggia e lavora attraverso l’Europa e in diverse parti del mondo. Contemporaneamente si concentra anche sul formato panoramico dedicandosi al paesaggio urbano e all’archeologia industriale. Prende parte a mostre collettive ed espone in mostre personali, in Italia e all’estero. La sua carriera include la partecipazione ad alcuni progetti internazionali e residenze. I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive in Italia, Europa, America, in istituzioni pubbliche e gallerie, tra cui: Saba gallery (New York, USA); Diaframma-Kodak (Milano, Italia); Leica gallery, (Sölms, Germania); Italian Pavilion / 54, Biennale Arte di Venezia (Istituti Italiani di Cultura nel mondo - 2011); Artget Gallery (Belgrade, Serbia); Ethnographic Museum (Belgrado, Serbia); PhotoBiennale Moscow (Russia); Biennale Photographique (Bonifacio, Francia); Center Mediterraneeen de la Photographie (Bastia, Francia); Fondazione Merz (Italia). Ha partecipato a vari festival internazionali di fotografia, tra cui: "Visa pour L’Image” (Perpignan, Francia); Rencontres d’Arles (Francia).

Tra le sue pubblicazioni fotografiche: "Past Euphoria Post Europa" con (Crowdbooks - 2017); "Palermo 84-86 - Early works" (Yardpress - 2018); "PA 90" (Union Editions - 2021); "Archivio Volume Uno" (Baco About Photographs - 2022); Chronicles of the Newspaper L’Ora Palermo 1985–1988 (Union Editions 2022); Palermo Mon Amour (Fondazione Merz).

N38E13 è un progetto di ricerca e sperimentazione nell’arte contemporanea. Il suo nome prende origine dalle coordinate geografiche di Palermo, luogo dove l’associazione culturale ha sede principale. Ha inizio nel 2013 da un’idea di Ennio Pellicanò, presidente e direttore artistico. N38E13 ha ideato, diretto e curato eventi culturali quali : mostre, laboratori, seminari, residenze artistiche, rassegne sonore, in Italia e all’estero. Ha collaborato in progetti d’arte contemporanea con istituzioni pubbliche come: Istituto Italiano di Cultura - Tokyo; Ambasciata Italiana in Giappone; Goethe-Institut; Institut Français; Accademie di Belle Arti di Palermo; Riso - Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia. Ha collaborato con istituzioni internazionali all’estero, quali: Institute of Contemporary Arts and International Cultural Exchange - TOKAS (Tokyo - Giappone); Cité Internationale des Arts (Parigi - Francia), “Alfa Romeo Japan”; LiquenLab (Cile). Ha curato, progetti e residenze artistiche in Italia e all’estero variando le sue coordinate e adattandole a quelle del luogo: Palermo/N38E13; Catania/N37E15; Scicli/N36E14; Napoli/N40E14; Torino/N45E07; Pantelleria /N36E11; Tokyo/N35E12; Parigi/N48E02; Berlino/N52E13; Patagonia Cilena S53W70.

Inaugurazione

H.18.30 — 29.09.2023

Mostra

29.09 > 29.10.2023

Ingresso libero

Da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30)

Sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30)