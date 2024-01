Scena Nostra 2024, "Iperdark" di Dario Muratore apre la rassegna allo Spazio Franco

Al via venerdì 19 gennaio alle ore 21 con Iperdark di e con Dario Muratore prodotto da Frazioni Residue con Babel (repliche 20 gennaio ore 21 e 21 gennaio ore 19), Scena Nostra 2024 la rassegna dedicata al meglio della creazione contemporanea- prodotta da Babel in collaborazione con Rete Latitudini, con il sostegno di Regione Siciliana e Ministero della Cultura- che fino al 22 maggio animerà lo Spazio Franco di Palermo.

Sul leit motiv Se fosse l’ultimo? -un interrogativo provocatorio con cui Spazio Franco vuole puntare l’attenzione sul proprio futuro prossimo, in un momento di grande crisi delle imprese culturali- si alterneranno dieci spettacoli per formare un programma eterogeneo che accosta grandi nomi del teatro italiano a più giovani compagnie, mettendo in dialogo realtà artistiche locali e nazionali e presentando alcuni dei progetti più significativi nati e sviluppati nell’ambito del laboratorio permanente di Spazio Franco.

Dal maestro del teatro italiano Danio Manfredini, pluripremiato regista, attore teatrale, e cantante quattro volte Premio Ubu- tra cui Premio Ubu alla Carriera 2023 e Premio ANCT 2023- in scena con Divine (6 aprile), ispirato al romanzo di Jean Genet “Nostra Signora dei Fiori”; alla storica coppia di attori-registi, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, cuore pulsante di una tradizione teatrale antichissima e contemporanea che in Grazie della squisita prova, (22 maggio) raccontano l’incontro con il trentacinquenne regista Nicola Borghesi tra i fondatori di Kepler 452, compagnia Premio Ubu 2023. Da un'eccellenza del teatro per ragazzi e ragazze come Factory Compagnia Transadriatica di Tonio De Nitto con Hamelin (17 maggio) "Migliore spettacolo dell'anno dedicato alle nuove generazioni" che arriva in Sicilia in collaborazione con il festival Scenica, al teatro in maschera di Lùmina di Synchro Teatro di Lorenzo Marchi e Roberta Sciortino; passando per l’ironia di Claudio Morici, con La malattia dell’ostrica (19 aprile), ultima pièce in cui lo scrittore attore teatrale e video maker racconta come la letteratura possa accompagnare la tempestosa vita di un adolescente.



Iperdark è la cronaca notturna di un iper-viaggio onirico e ironico. Davide Geometra cresce all’interno di un sistema familiare e sociale che lo allontana da qualsiasi appartenenza o orientamento fino a sviluppare una solitudine morale che lo porta a sentirsi sopraffatto dalla sua insignificanza di individuo. Il bambino diventa un “uomo ridicolo”,(lo chiamerebbe Dostoevskij) incapace di fare delle scelte e inadatto alla vita reale. Una notte però decide di rompere il vetro, perché “bisogna sempre provarci, andare avanti” anche se nessuno gli ha mai indicato la direzione. Perso dentro il suo stesso buio e giunto al limite di se stesso, decide di cambiare le cose, di agire. Compie così un atto dissacratorio, quasi inconsapevole, una sorta di rito di passaggio tardivo al confine tra il bene e il male. Iperdark è una indagine sull’alienazione sociale, sulla soglia tra la consapevolezza e la verità, il sogno e la realtà, il desiderio e l’incubo. Il racconto di un uomo in fuga da se stesso e verso se stesso. Iperdark è la cronaca notturna di un iper-viaggio onirico e ironico. Cercare una via di fuga, uscire, andare avanti, ritornare indietro, all’origine, al dolore fino al riscatto contro i giganti del mondo. Iperdark è il racconto di un risveglio dalla dimenticanza attraverso un atto di nostalgica follia.