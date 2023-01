"Io Palermo la vedo così": mostra fotografica

Nel 2018 decisi di iniziare a raccontare Palermo nei social, creando @walkinginpalermo, un piccolo spazio dove mostrare le bellezze della mia città attraverso i miei scatti. Ad oggi con una community di più di 40 mila persone quello che era un piccolo spazio nella galassia del mondo digitale è diventato una grande realtà.

E con l’avvento del 2023 arriva il mio primo evento in città: una mostra fotografica in un luogo splendido, elegante e sconosciuto ai più, nel centro storico.

“Io Palermo la vedo così” il titolo della mia prima mostra, un sogno che diventa realtà.

Io Palermo la vedo bella, vivace e multietnica.

Io Palermo la vedo semplice, decadente e misteriosa.

Io Palermo la vedo con gli occhi di una ragazza che crede nel cambiamento e che i sogni possano avverarsi.

Io Palermo ve la racconterò attraverso una selezione degli scatti più belli che ho realizzato fino ad oggi.

Quindi vi aspetto venerdì 13 e sabato 14 gennaio nella Chiesa dell’Assunta in via Maqueda dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Ci incontreremo, vedrete la mostra e visiterete la Chiesa con le opere dei Serpotta e al termine avrete anche uno speciale omaggio!

Ticket Mostra + Visita della Chiesa

+ Speciale omaggio: 4 euro

(Prenotando in App si aggiungono le commissioni)

13 e 14 Gennaio;

Chiesa dell’Assunta, Via Maqueda 61, Palermo;

10,30-13 / 16-20.

Con la vostra partecipazione avrete modo di contribuire inoltre alla valorizzazione e promozione della Chiesa e alla scoperta e divulgazione del nostro prezioso patrimonio monumentale e artistico.