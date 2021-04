"Io, giovane attore": l'incontro formativo dell'associazione Elementi è in streaming

Si inserisce in un percorso di attenzione e cura dell’individuo rafforzato dal fatto che aprile 2021 è il mese dedicato alla Prevenzione della Salute, il prossimo incontro in streaming, in programma alle 11.30 di giovedì 29 aprile, del progetto “Io, Giovane Attore, Campagna di prevenzione alla ludopatia”, che l’Associazione “Elementi” sta portando avanti nell’ambito di un intervento di prevenzione e contrasto dei problemi legati alle dipendenze, tra cui anche la ludopatia. Un percorso di 9 mesi, sostenuto con le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali art. 72-73 del codice del terzo settore annualità 2017 - Avviso Prevenzione e contrasto della ludopatia - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, del Lavoro - Regione Sicilia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un intervento che tesse una trama educativa rivolto a studenti, genitori e insegnanti che diventa una rete sociale degli istituti scolastici di Bagheria, di Carini e di Isola delle Femmine, con la collaborazione di 2 Osservatori di area di “ Distretto 3-4 e del Distretto 8”, l’Unità Operativa di Educazione alla salute degli Ospedali riuniti di Villa Sofia e Cervello di Palermo, con il Comune di Palermo, il Garante dell’Infanzia ed adolescenza, l’Assessorato attività sociali, i Comuni di Bagheria e Carini e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione Università di Palermo.

Ad animare il dibattito, giovedì 29 Aprile, sarà Amelia Bucalo Triglia, Presidente dell’ associazione "Elementi", sollecitando un parterre di presenze che consentiranno di entrare sempre di più nello specifico di un tema come le ludopatie, che va affrontato in maniera multidisciplinare. Saranno, quindi, in collegamento: Salvo Siciliano, Responsabile aziendale delle Attività di Educazione alla Salute Villa Sofia - Cervello Palermo; Maria Rosa Sampieri, pedagogista del Servizio di Tossicodipendenza di Bagheria; Brigida Rosa, responsabile dell'Area Educazione e Promozione della Salute Distretto 34 Carini; Elena Pistillo, autrice del corto “Nativi Digitali”, che concluderà il meeting online.

Una mattinata che si annuncia interessante, durante la quale si parlerà di Life Skills, abilità, emotive, relazionali e cognitive di base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. Si parlerà anche di empowerment nell’ambto della promozione della salute, il processo di rafforzamento delle abilità e delle competenze personali attraverso il quale le persone acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano la propria salute. Interessante sarà sviscerare e analizzare i dati espad #iorestoacasa 2020, che ci dicono che il gioco d’azzardo più diffuso fra gli adolescenti tra i 15 e i 19 anni è il gratta e vinci.