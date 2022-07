Poesie "appese" come panni stesi al sole: a Marineo arriva il festival "Invicolidiversi"

InVicoliDiVersi è un appuntamento annuale con la bellezza artistica e territoriale. Il festival ha come obiettivo principale quello di rendere la poesia uno spazio aperto: la manifestazione vive tra i vicoli, attraverso un’installazione di poesie "appese" come panni stesi al sole, cornice ideale per svolgere Performance e Reading. Si può così passeggiare tra versi distanti nel tempo e nello spazio e avere la possibilità di partecipare ai laboratori di scrittura e sul pensiero creativo.

È una manifestazione artistico-culturale che ha lo scopo di valorizzare la poesia portandola in strada per farne esperienza insieme. La realizzazione dell’evento nasce da un’idea di Delia Pecoraro che nel 2018 ha dato il via alla prima edizione e ora cura la direzione artistica. L’iniziativa è estesa anche ad altre forme artistiche - musica, pittura, fotografia, danza - espressioni di contenuti umani e di atti primordiali quali la parola, il suono e il gesto.

L’evento si svolge nella cornice di Marineo, caratteristico paese dell’entroterra siciliano. Il Festival della Poesia mira alla riqualificazione del territorio e alla valorizzazione dello stesso: i vicoli sono i protagonisti indiscussi e mostrano la viva identità culturale del territorio. Ogni anno il Festival affronta una tematica legata alla realtà contemporanea: quest’anno il tema è la sfera sensoriale del Tatto. È importante valorizzare il Contatto tra individuo e individuo dopo questi anni di crisi pandemica che hanno ridotto, attraverso il distanziamento sociale, la vicinanza fisica. “La pelle è un’educazione sentimentale” apostrofa un verso della poesia di Chandra Livia Candiani ed è proprio da questo concetto che inizia il percorso di questa edizione.

Il programma

Giorno 29 - Via Lo Pinto, 90, Marineo

Ore 19:00 Dialoghi inversi

Talk con Palermo è fimmina: Lo Spazio delle Donne

Dibattito sulla presenza della donna nello spazio pubblico

Ore 21:30 Reading di Poesia arabo-siciliana

a cura di Daniele Sicari (Letteratura e Cultura Araba, Università degli Studi di Palermo) e Maria Grazia Sciortino (Lingua e Traduzione Araba, Università degli Studi di Palermo).

Con il patrocinio della Cattedra Abdulaziz Saud al-Babtain per la Lingua e Cultura araba - Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo.

Con la partecipazione delle studentesse Mariagrazia M. Spedale e Alice Costanzo, Marta Lo Faso e i musicisti Daniele Guttilla (oud) e Armando Fiore (percussioni arabe).

Giorno 30 - Largo Virgala, Marineo

Ore 18:30 Apertura istallazione poetica Panni DiVersi e installazioni fotografiche

Hyro - Human right

Filippo Barbaria - Il vicolo

Giorgia Spinella - Il contatto

Ore 19.00 Con-tatto creativo Lab

A cura di Giuliana Fazzini

Ore 21:30 Sinergia delle Arti

Danza con Alessia Daidone

Pittura con Danilo Pietro Taormina

Performance con Gruppo Addisa

Tappeto di parole con Fabiana Sergio

Ore 22:30 Micro-abierto

Spazio aperto di condivisione artistica nella quale si alternano lettura e musica.