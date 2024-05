Al via "Intrecci narrativi": la manifestazione tra libri, musica e degustazioni a Villa Riso

Organizzata da “Associazione per l’Arte” - che da oltre 20 anni è attiva per la promozione e la diffusione della cultura, con eventi relativi all’arte, alla letteratura e allo spettacolo, nonché al patrimonio audiovisivo cinematografico - prenderà il via venerdì 10 maggio la Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, che si svolgerà tra Alcamo e Palermo, nelle giornate di venerdì e sabato, fino al mese di novembre 2024.

Si tratta di sei incontri letterari, organizzati al Collegio dei Gesuiti, in piazza Ciullo ad Alcamo, e l’indomani, sabato, a Villa Riso, in via dell’Olimpo a Palermo, con inizio alle ore 18.30 e con ingresso libero, secondo il seguente calendario:

Venerdì 10 maggio, Luigi Biondo con “Il destino oltre il mare” - Alcamo/ Sabato 11 maggio a Palermo ore 18.30

Venerdì 31 maggio, Claudia Lanteri con “L’isola e il tempo” – Alcamo/ Sabato 1 giugno a Palermo ore 18.30

Venerdì 14 giugno, Gaspare Grammatico con “Le spine del ficodindia” – Alcamo/ Sabato 15 giugno a Palermo ore 18.30

Venerdì 28 giugno, Edoardo Nesi con “I lupi dentro” e Christian Rocca con “L’Ucraina siamo noi” – Alcamo/ Sabato 29 giugno a Palermo ore 18.30

Venerdì 25 ottobre, Tiziano Scarpa con “La verità e la biro” – Alcamo/ Sabato 26 ottobre a Palermo ore 18

Venerdì 8 novembre, Marcello Fois con “Pietro e Paolo” – Alcamo/ Sabato 9 novembre a Palermo ore 18



"Anche per questa stagione si è riusciti a tenere alto il livello qualitativo della proposta letteraria che offriamo alla fruizione di chi vorrà seguirci nei diversi appuntamenti che si susseguiranno fra maggio e novembre – dice Vito Lanzarone, Direttore Artistico di Associazione per l’Arte - e che quest’anno presentano una grossa novità logistica, cioè la presentazione dei libri con doppio appuntamento tra Alcamo e Palermo, a Villa Riso, dove terremo anche il corso di scrittura nei mesi di ottobre e novembre. “Intrecci Narrativi” è una contaminazione suggestiva di letteratura, degustazioni e musica, con la presenza di scrittori, che spaziano dagli esordienti ai più noti nelle classifiche, di aziende vinicole di giovani vignaioli e di giovani attori e musicisti per deliziare al meglio mente, palato e ascolto. Il tutto nel solco della nostra tradizione che ci ha permesso di approfondire, attraverso la presentazione dei libri, l’aspetto letterario della cultura contemporanea e della narrazione, e di entrare, con molti degli autori, nelle viscere del racconto per mezzo dei laboratori di scrittura che nella veste di docenti hanno tenuto, guidandoci per mano a scoprire i meandri delle tecniche narrative, suggerendo ai partecipanti metodi di scrittura e maggiore consapevolezza nella lettura".



L’iniziativa dell’Associazione Culturale “Associazione per l’Arte” - www.associazioneperlarte.it – con la Direzione organizzativa di Giuseppe Messana, si realizza con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e la collaborazione della Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale - https://www.pianofocalescuola.it/ - e dell'Associazione Zeste Hub - https://www.zestehub.it/ - di Palermo. Le degustazioni saranno a cura delle Aziende: Adamo Vino&Olio, Domenico Lombardo Vini, Maniscà e Del Grillo.