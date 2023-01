International House conference, al via il workshop di didattica: docenti siciliani e di Cambridge a confronto

Venerdì 20 gennaio 2023 da John Haycraft Hall, via Enrico Albanese 15, parte una collaborazione fra scuole, università, scuole di lingue private e Cambridge. Al via il workshop di didattica per docenti delle scuole. Prevista la divulgazione 21st Century skills e Developing Responsible Global Citizens.

Prenotatevi usando l'apposito form per partecipare all'evento (ingresso gratuito).

La partecipazione rilascerà un attestato valido per la formazione del personale della scuola.



Evento in collaborazione fra International House AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingue) e Cambridge English

Programma

15:30 Coffee and check-in

15:45 Welcome - Marco Faldetta

16:00 Beyond English: Teaching Life Skills to Teenagers; an Erasmus+ partnership for the DRGC project with Jennifer Holden

16:30 Routines in the YL Classroom with Chiara Passantino

17:00 Keeping classroom teaching relevant: do my students really need me? with Caroline Bonelle

18:00 Presentation of Cambridge One platform + Test and Train with Simon Brown

18:15 Cambridge Preparation Centre Award Ceremony

18:45 Aperitivo