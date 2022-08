Insula Fimis festival, al via a Isola delle Femmine la prima edizione della rassegna

Prende il via oggi venerdì 19 agosto la prima edizione di "Insula Fimis Festival 2022", rassegna teatrale che si svolgerà a Isola delle Femmine in Piazza Vincenzo Enea all'arena teatrale Piano Ponente, fino all'11 settembre.

Si parte con "Piacere, noi siamo i Badaboom". La rassegna si articolerà in 12 serate di spettacoli teatrali, prosa, cabaret, concerti e musical. L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.30 e l'ingresso è gratuito. Per l'ultima serata il musical "La Bella e la bestia".

Isola delle femmine è "Insula Fimis Festival 2022" dal 19 agosto all'11 settembre tra storia arte e cultura, direzione artistica Giuseppe Zappalà.