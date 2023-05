Institut Français, @xcrswx in concerto e dj-set di A colder consciousness e Mario Adamo

Mercoledì 31 maggio dalle ore 20.00 alle ore 24.00 si svolgerà sulla Terrazza (Cantieri Culturali alla Zisa) dell’Institut français di Palermo un concerto di @xcrswx e a seguire un dj set con A Colder Consciousness e Mario Adamo.

@xcrswx è un duo composto dalla batterista e truccatrice Crystabel Riley, già attiva nel trio noise Maria and the Mirrors e recente collaboratrice di Sue Lynch e della London Improvisers Orchestra, e da Seymour Wright, sassofonista impegnato in progetti con Ute Kanngiesser, Antonin Gerbal, Joel Grip e Pat Thomas e Paul Abbott. @xcrswx ha firmato la colonna sonora per Dreaming Alcestis.

Flora Pitrolo (A Colder Consciousness) è un'accademica e dj. La sua ricerca indaga la performance sperimentale e le culture musicali degli anni '80, con particolare attenzione alla scena italiana. Insieme a Jennifer Malvezzi, ha curato di recente un volume edito da Silvana Editoriale, il primo contributo organico che mette in luce, ripercorre e rivaluta in chiave contemporanea il lavoro del duo Taroni-Cividin, la cui produzione, tra arti performative, video, intermedia art, installazione site specific, costituisce una tra le più cruciali e più sottovalutate esperienze sperimentali della scena europea tra anni Settanta e anni Ottanta.

Mario Adamo è un Dj ed esploratore sonoro il cui lavoro abbraccia la musica ambient con radici post punk. Con un approccio basato principalmente su improvvisazione, campionamento e looping sparso, il tentativo è quello di immergersi nell'ignoto attraverso suoni digitali atmosferici, manipolazioni audio e registrazioni sul campo. Gli ultimi lavori includono collaborazioni audiovisive con Landescape 2015, Ortigia Sound System Festival, Wesh Studio e Maat Festival.

L’evento è promosso dal Museo Civico di Castelbuono in collaborazione con Sicilia Queer filmfest, a cura di Nuova Orfeo. Si svolge nell’ambito del programma pubblico del progetto filmico Dreaming Alcestis, a cura di Beatrice Gibson e Maria Rosa Sossai.

Dreaming Alcestis è attualmente esposto fino al 10 settembre al Museo Civico di Castelbuono con una mostra a cura di Laura Barreca. Commissionato dal Museo Civico di Castelbuono (Palermo) e l’Hayward Gallery Touring del Southbank Centre (Londra) per il British Art Show 9, Dreaming Alcestis è realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (X Edizione 2021), Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il film è prodotto da Okta Film, con il supporto di Iconoclast e Somesuch.