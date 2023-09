"Insight Lucrezia", la dodicesima edizione di Musicamente prosegue al Teatro Sant’Eugenio

La dodicesima stagione dell’Associazione Musicamente, prosegue il 24 settembre, al Teatro Sant’Eugenio, alle ore 21, con lo spettacolo “Insight Lucrezia”, una scrittura originale di Antonella Cilento che vede la partecipazione dell’ensemble Orfeo Futuro, per la regia di Carlo Bruni.

Lucrezia è Nunzia Antonino. Compongono l’ensemble Orfeo Futuro: Luciana Elizondo (viola da gamba e canto), Giovanni Rota (violino), Pino Petrella (liuto e tiorba), Gioacchino De Padova (viola da gamba e direzione musicale). Lo spettacolo rievoca la festa di nozze di Lucrezia Borgia con Alfonso D’Este a Ferrara. La preparazione, il rituale, i rapporti con gli invitati favoriscono una ricognizione della sua vita. L’ambiente è caratterizzato dalla presenza di un trono che suggerisce anche la funzione di confessionale, ma davanti una ribalta evoca evidentemente il Teatro, con orchestra di musici annessa per completare la rappresentazione del già avvenuto.

La musica non “accompagna”, interagisce e talvolta interferisce: si manifesta nella presenza in “buca” dei musici, eppure anch’essa abita Lucrezia, le sta dentro. Lucrezia, condannata a recitare una parte, è pegno di guerra ma anche inarrestabile soldato in politica: tutta la sua vita di donna, di figlia, moglie, amante e madre “fattrice”, la schiaccia in un destino femminile che le sta stretto ma cui non può sfuggire.

Ricordi e relazioni scorrono nel suo discorrere con i fantasmi della serata.