Insieme per un sorriso, torna tra Mondello e Partinico la manifestazione dedicata ai bimbi autistici

“Insieme per un sorriso”, la manifestazione promossa ed organizzata per il terzo anno dall'associazione Sportiva Dilettantistica, Sea Club di Palermo, in collaborazione con Associazione Siciliana Motonautica e Onda Rosa Club, raddoppia il suo appuntamento dedicato ai bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico per un weekend di puro divertimento. Sabato 22 aprile dalle 9,30 alle 12,30 al molo antistante la piazza di Mondello, due gommoni saranno a disposizione dei piccoli "comandanti" che si cimenteranno, con assistenti, in una prova di guida lungo un percorso delimitato da boe. Le attività saranno aperte a quanti vorranno partecipare senza prenotazione.Il luogo per l' accoglienza e la segreteria saranno organizzate nella pedana adiacente ai pontili galleggianti.

Dal mare alla campagna, “Insieme per un sorriso”, continua domenica 23 aprile. Le associazioni già prenotate si incontreranno alle 9,00 a piazzale Giotto in partenza con bus per Partinico. Saranno accolti presso la "Bio FattoriaAugustali" da giovani che li intratterranno in attività ludiche a contatto con gli animali e mettendo "le mani in pasta". All'insegna della libertà e della convivialità in attività inclusive indispensabili per bambini con autismo per migliorare la loro predisposizione e motivazione sociale.