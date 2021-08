Inquinamenti - mostra a cura di Francesco Scorsone

Inquinamento è la contaminazione dell’ambiente attraverso l’introduzione di sostanze tossiche per mano dell’uomo che soprattutto nei paesi industrializzati, a causa della presenza di fabbriche e di tutto ciò ad esse annesso,sta portando alla morte del nostro pianeta. In effetti, è un problema ambientale, che riguarda tutto il mondo. Infatti, oggi costituisce una grande minaccia per la natura e tutti gli esseri viventi.

Le sostanze inquinanti alterano l’ambiente, e, quindi, l’aria, l’acqua e il suolo, e pongono a rischio la salute dell’intero pianeta. Il progresso, purtroppo, ha acuito questo problema e infatti gli artisti: Antonella Affronti, Luciana Anelli, Gaetano Barbarotto, Alessandro Bronzini, Elio Corrao, Ivana Di Pisa e Gery Scalzo, con le loro opere vogliono sottolineare l’enorme problema che il benessere sta creando attraverso l’inquinamento. La mostra “Inquinamenti” visitabile fino al 31 ottobre 2021 presso la Reggia Borbonica di Ficuzza (PA) dalle 9.00 alle 19.00

