"Il giorno dell’armistizio", a Isola delle Femmine l'iniziativa per ricordare il 4 novembre

Il 4 novembre del 1918 è il giorno dell’armistizio di Villa Giusti, firmato dall’ Italia e dall’Impero Austro-Ungarico. Quell’accordo pose fine a tre anni di sanguinosa guerra nelle trincee, centinaia di migliaia di giovani soldati morti da entrambe le parti, causando un impatto pesante anche sui civili.

Il 4 Novembre è stato per molto tempo la festa nazionale in Italia. Oggi è anche la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Quest’anno l’Italia ricorda il centoduesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale. L’ Associazione BCsicilia, Sede di Isola delle Femmine, considerata la difficile situazione dovuta al Covid 19, vuole portare avanti le sue iniziative culturali in modalità online.

Il Presidente della sede locale di BCsicilia Agata Sandrone sarà ospite della mostra permanente allestita dal Luogotenente dei Carabinieri Benedetto Salvino, sopravvissuto, benché gravemente ferito, all’attentato di Nassiriya del 2003, ricevendo la medaglia d’oro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per vittima del terrorismo e una medaglia al valore dagli Stati uniti d’America.

All’interno sarà possibile ammirare antichi cimeli, divise, medaglie, preziosi documenti che raccontano la vita quotidiana dei soldati che parteciparono al primo conflitto mondiale. Saranno visibili dei panelli con foto e storie dei soldati di Isola delle Femmine e Sferracavallo la cui storia è stata pazientemente ricostruita da Agata Sandrone e Giancarlo Equizzi. Si vuole ricordare il sacrificio di quei giovani, che hanno dato la vita per amore della Patria.