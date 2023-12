Ingham: lusso, luci e fasti della Belle époque

Partendo dal racconto della saga della potente famiglia anglosassone degli “Ingham” questo itinerario entra dentro la storia della Palermo delle grandi famiglie inglesi che arrivarono in città e la trasformarono tra fasti e lussi, commerci di vino e d’arte, animata da potenti personaggi che si incontravano nei salotti della nobiltà e dell’alta borghesia.



Fu l’epoca delle rinascite e delle inaugurazioni con nuove strade, giardini e teatri, alberghi e dimore nobiliari: era questo il periodo splendente della Belle Époque! Partendo da Piazza Ignazio Florio luogo dell’appuntamento e tappa iniziale del nostro percorso, si proseguirà in via Roma dove entreremo in quella che fu la dimora degli Ingham e che il Cavaliere Ragusa, grazie al genio del Ernesto Basile, trasformò nel meraviglioso e lussuoso Grand’Hotel et des Palmes.



Visiteremo le sale e le opere d’arte che ancora impreziosiscono il palazzo ottocentesco, seguendo un immaginario scenario dentro il quale si muovono storie e aneddoti, personaggi che hanno reso questo posto un icona cittadina dal fascino intramontabile. Qui troviamo la storia di Richard Wagner (compositore) che nel 1881 terminò la composizione del Parsifal; Raymond Roussel (poeta) vi visse fino alla morte; Charles Poletti (politico e poi militare per la durata del conflitto) lo trasformò in quartier generale statunitense durante la seconda guerra mondiale; Francesco Crispi.

Per la precisione la storia della toponomastica racconta che originariamente la via Ingham che oggi si trova nel quartiere di Brancaccio, fino ai primi del ‘900 era un tratto di strada compreso tra via Cavour e via Amari, il tratto ultimo di via Roma che nacque tra il 1895 e 1922. Successivamente proseguiremo per la Chiesa Anglicana - che durante il XIX secolo caratterizza la presenza religiosa inglese a Palermo – costruita dagli Ingham e da altri imprenditori facoltosi che decisero di trasferirsi dall'Inghilterra alla Sicilia investendo su di essa – voluta per la necessità di trovare ed erigere un luogo di culto, al di là di un'ala di palazzo Lampedusa dove si celebravano inizialmente i riti.

Di questo luogo scopriremo l’arte e l’architettura, la spiritualità e i racconti legati al culto degli inglesi nella Palermo liberty. A conclusione del percorso il momento dedicato al gusto sarà l’occasione per farci gli auguri delle feste prima di salutarci per i nuovi itinerari del 2024.

Prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito e non oltre sabato pomeriggio (16 dicembre) al tel e whatsapp 3936655232 oppure mail: info_initinere@libero.it



Difficoltà: facile

Durata: 1.30

Orario appuntamento: 10.15

Luogo: Giardino di Piazza Ignazio Florio

Il tour comprende: ingressi, guida con accompagnatore, amplificazione, degustazione.

Parcheggio: vie limitrofe via Roma in zona Hotel delle Palme, piazza Ignazio Florio, Via Mariano Stabile.