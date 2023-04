L'infernale Quinlan, rassegna "noir" al Teatrò Fontarò: la proiezione al cineforum

Cineteca circolare è il cineforum del Teatro Fontarò, ideato grazie alla consulenza di Mimmo Giubilaro, docente di storia del cinema, e Guido Cavallaro, psicologo e cinefilo. La prima rassegna si dedica al genere noir, con numerosi e imperdibili appuntamenti.

Prossima proiezione, L'infernale Quinlan (Touch of evil) mercoledì12 aprile alle 21.15. L'infernale Quinlan è un film del 1958 scritto, diretto e interpretato da Orson Welles, liberamente tratto dal romanzo Badge of Evil di Whit Masterson.

Il programma

Mercoledì 19 aprile 2023

Giungla d’asfalto (The Asphalt Jungle) - è un film del 1950 diretto da John Huston e interpretato da Marilyn Monroe, Sterling Hayden e Louis Calhern



Mercoledì 26 aprile 2023

Hana-bi - Fiori di fuoco (??? Hana-bi?, lett. "Fiori di fuoco" o "Fuochi d'artificio") è un film del 1997 diretto da Takeshi Kitano

Mercoledì 3 Maggio 2023

L'uomo del treno (L'homme du train) è un film del 2002 di Patrice Leconte

Mercoledì 10 Maggio 2023

L'uomo che non c'era (The Man Who Wasn't There) è un film del 2001 diretto da Joel Coen.

Ingresso 5 euro riservato ai possessori di tessera Arci, acquistabile al costo di 4 euro presso il botteghino del teatro; la stessa darà diritto, fino al 30 Settembre 2023, all’ingresso in tutti i Circoli Arci d'Italia.