"L'infanzia e le letture, teorie e pratiche: quello che pensiamo di sapere non basta": il seminario

SEMINARIO

“L'infanzia e le letture, teorie e pratiche.

Quello che pensiamo di sapere non basta”

Giovedì 16 e venerdì 17 maggio

dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Aula Consiglio, edificio 15, Viale delle Scienze

Palermo

Seminario realizzato per il progetto “ODISSEO Comunità Educante” con la collaborazione dell’Unione degli Universitari (UDU), con il patrocinio del Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo.

È’ importante uscire dai cliché e i luoghi comuni sui giovani che non leggono, e capire che sono la famiglia, la scuola e le biblioteche le agenzie educative deputate a trasmettere la buona pratica della lettura e che ancora hanno delle mancanze nello svolgere questo compito. Non tutte le bambine e tutti i bambini diventeranno lettori appassionati, è certo, ma ogni bambino e bambina ha diritto ad un primo approccio alla lettura libero e appassionante, per avere la possibilità di avvicinarsi con serenità al libro, almeno senza ostacoli.

Per queste ragioni Illustramente, festival dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia, ha organizzato un seminario con esperti di letteratura per l’infanzia e di pedagogia, impegnati nella promozione della lettura, per discutere di tecniche e di metodologie da apprende e diffondere perché virtuose, ma anche per individuare quelle cattive abitudini che in maniera non consapevole attuiamo e che allontanano i bambini dalla lettura, demistificando luoghi comuni sulle cause del perché si legge poco.

MODALITÀ DI ACCESSO

Il seminario è gratuito e aperto a tutte e tutti previa iscrizione attraverso il form al seguente link https://bit.ly/44mYu0x

Iscrizione al seminario entro il 12 maggio 2024

IL PROGRAMMA

Giovedì 16 maggio 2024

Dalle ore 9:00/14:00

Ore 9:00

Saluti

Gioacchino Lavanco

Direttore DipartimentoScienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo

Roberto Deidier

Professore ordinario Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo

Daniela Iacobello

Presidente AIB Sicilia

PRESENTAZIONE PROGETTO “ODISSEO COMUNITÀ EDUCANTE”

Rosanna Maranto

Direttore artistico Illustramente

Federica Chiarello Chiarello Federica

Ideatrice seminario formativo e responsabile editoriale Illustramente

Presentazione UDU - Unione degli Universitari per UNIPA del Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio fisico e della Formazione dell’educazione.

Giuseppe Zichittella

Rappresentante dell’UDU per il Cdl in Scienze della Comunicazione

Ore 10:00/11.30

L’importanza della lettura nello sviluppo del bambino, cliché e verità scientifiche dal nido alla scuola dell’infanzia;

Intervento di Quinto Battista Borghi

Pedagogista e docente di Pedagogia del gioco e dell'animazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bolzano-Bressanone, già Presidente della Fondazione Montessori Italia

A seguire interventi del pubblico

Ore 12:00/13:30

Approcci e pratiche per non fare amare la lettura ai bambini (nelle primarie)

Approcci e pratiche per fare amare la lettura ai bambini (nelle primarie)

Intervento di Alfredo Stoppa

Scrittore, poeta, libraio, editore. Esperto di letteratura e illustrazione per l'infanzia

A seguire interventi del pubblico

Venerdì 17 maggio 2024

Dalle ore 9:00/14:00

Ore 10:00/11.00

La cultura della letteratura per l'infanzia, tra autori e filiera del libro

Intervento di Marco Dazzani

Scrittore e vicepresidente ICWA

e Cristina Bartoli

Autrice, pedagogista, bibliotecaria specializzata in letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, membro ICWA

A seguire interventi del pubblico

Ore 12:00/13:00

Il bisogno di storie: la letteratura per l’infanzia per formare lettori appassionati e critici.

Intervento di Donatella Lombello

Professoressa associata di Storia della letteratura per infanzia UNIPD

A seguire interventi del pubblico

Ore 13:00/14:00

Il compito delle biblioteche scolastiche nella promozione della lettura

Intervento di Paola Pistone

Docente, componente della CNBS (Commissione nazionale biblioteche scolastiche) dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche)

A seguire interventi del pubblico



I FORMATORI

Battista Quinto Borghi

È’ stato presidente della fondazione Montessori Italia. Docente presso la Libera Università di Bolzano Condivide con Paola Molina la direzione della collana Il nido d’infanzia delle edizioni Erickson.

Alfredo Stoppa

Scrittore, poeta, libraio, editore

Esperto di letteratura e illustrazione per l'infanzia.

Marco Dazzani

Scrittore per numerose case editrici, svolge regolarmente incontri con l’Autore portando nelle scuole laboratori a tema. Come vicepresidente di ICWA (Italian Children's Writers Association) si occupa di relazioni tra associazioni autoriali, istituzioni e diritto d’autore.

Cristina Bartoli

Autrice, pedagogista, bibliotecaria specializzata in letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, è consulente Unicef in progetti sui diritti dell'infanzia e lettura, ed è membro del Consiglio di ICWA (Italian Children's Writers Association).

Donatella Lombello

Professoressa associata di Storia della letteratura per infanzia UNIPD.

Corsi di laurea di Scienze della formazione primaria; educatore sociale, culturale, territoriale; già direttrice dei Master sulla Pedagogia della letteratura per l'infanzia e della lettura iconica; sulla pedagogia della biblioteca scolastica.



Docente, esperta del mondo del libro per ragazzi, componente della CNBS (Commissione nazionale biblioteche scolastiche) dell'AIB e coordinatrice del Gruppo Biblioteche Scolastiche della sez. AIB Puglia