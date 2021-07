Da Ponente ai Tamuna: doppio live a Villa Filippina con i concerti dell'Indie Festival

Sabato 24 luglio a Villa Filippina va in scena l'Indie Festival (piazza San Francesco di Paola 18). Doppio live 10 euro (ticket al botteghino).

Alle ore 19,30 a salire sul palco sarà Ponente (showcase ep Riavuli). Dopo tantissime esperienze da interprete, spaziando dal musical al rock, dal pop al cantautorato, Ponente ha sentito forte l’esigenza di esprimersi grazie ad una propria produzione musicale inedita ed ecco che con The Vito Records pubblica il suo primo ep dal titolo Riavuli, con i videoclip “Abballo” e “Nuvoli Bianchi”, ep pensato e scritto in lingua siciliana, un palermitano contemporaneo a tratti anche arcaico, nel rispetto della tradizione popolare del canto siciliano - Ponente sarà in formazione con Gaetano Mirabella alla chitarra e Moreno Morreale al bouzouki e tanti ospiti fra i quali Virgina Maiorana, Paolo De Ceglie, Cesare Caccetta, Chicco Bologna.

Alle ore 21,30 i Tamuna in concerto. Nati e cresciuti nel cuore di Palermo, la band trae l’humus delle proprie canzoni dal groviglio di suoni e colori che caratterizzano la tradizione siciliana, ma strizza l’occhio alla black music, il rock il reggae e il pop. Proprio con l’intento di creare un ponte significativo tra questi estremi, la band ha scelto di abitare per diverso tempo a Londra dove ha ha realizzato alcuni brani con la co-produzione della band Gypsy Hill, l’etichetta londinese indipendente Batov Records e Riccardo Piparo (Palermo, Italy). Il primo singolo e video ufficiale realizzato dalla band, è stato proposto per il Contest Edison Change The Music, dove la band si è aggiudicata il primo posto. Questi spettacoli fanno parte della rassegna indipendente di musica e teatro "Indie Festival" a cura di PromoFestival.

