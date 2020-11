Racconti, storie e curiosità nello Zibaldone palermitano: incontro alla Libreria Macaione

Venerdì 27 novembre dalle ore 18 sino alle ore 19:45, a Spazio Cultura Libreria Macaione, Via Marchese di Villabianca, 102 sarà possibile incontrare, in occasione dell'uscita del nuovo Zibaldone palermitano 2021 racconti, storie e curiosità, per un firma copie il curatore dell'opera Sebastiano Catalano, il prefatore Lino Buscemi e l'editore Edoardo Lazzara.

La novità editoriale pubblicata da Edizioni Arti Grafiche Palermitane, accompagna il lettore, giorno dopo giorno, alla scoperta delle nostre radici, perché non vengano dimenticate, affinché la memoria della nostra storia continui ad essere stimolo per riflettere su come siano cambiati nel tempo i costumi della nostra società.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, l'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18:30 sino alle ore 19:45. A dialogare, in collegamento sui social, saranno: Sebastiano Catalano, Lino Buscemi, l'editore Edoardo Lazzara e il libraio Nicola Macaione. Tutti i lettori che desidereranno incontrare Leonardo Domingo, potranno entrare nei locali della libreria a turno secondo le normative vigenti e sempre indossando la mascherina.