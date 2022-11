Educazione ambientale e alimentare con Coldiretti: al Politeama l'incontro per bambini

Dal 2 al 4 dicembre a Palermo, negli spazi da Piazza del Teatro Politeama a Piazza Castelnuovo, arriva il villaggio di Coldiretti per un appuntamento dedicato ai primati dell’agricoltura italiana.

In questa occasione, tra le ore 10 e le ore 18, tutti i bambini presenti avranno la possibilità di partecipare ad uno speciale meet and greet e di incontrare la coniglietta di città Summer e il premuroso procione Todd, i due amati protagonisti di Summer & Todd l'allegra fattoria, la serie prescolare creata dalla Rainbow di Iginio Straffi, per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e dell’ambiente e per accompagnarli in un percorso di crescita consapevole.

All’interno di un’area dedicata e personalizzata, inoltre, saranno allestiti laboratori di fumetto con disegnatori Rainbow che mostreranno come sono nati gli amati personaggi della serie, laboratori didattici con attività di disegno, giochi e quiz su frutta e verdura, per far apprendere ai bimbi l’importanza di alcuni temi come la stagionalità dei prodotti, i vantaggi del km0, e anche la stessa educazione alimentare e l’importanza dello stile di vita sano, tematiche centrali nella serie televisiva. E per portare a casa un bel ricordo della giornata, ci sarà anche la possibilità di un photocall con i personaggi della serie.

L’iniziativa si inserisce all’interno della collaborazione stretta tra Rainbow e Fondazione Campagna Amica finalizzata alla promozione di contenuti educativi, destinati ai bambini, per aiutarli a sviluppare la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente e della natura.