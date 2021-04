Il corretto uso dei social media per la costruzione della cittadinanza attiva: l'incontro in streaming

Il corretto uso dei social media per la costruzione della cittadinanza attiva. Se ne parla in streaming giovedì 22 aprile con Giovanna Cappello, nell’ambito del progetto “Breve storia del futuro”. Prosegue il ciclo di incontri promosso dalle associazioni “Genitori e Figli”, “Piazzetta Bagnasco”, dal “Cidi Palermo” e da Logos.

S’intitola “Educare alla cittadinanza nella società in rete” l’incontro in programma dalle 21.15 alle 22 di giovedì 22 aprile e avrà come protagonista Gianna Cappello, docente universitaria esperta di Media Education. nonché presidente nazionale del Med, l’Associazione italiana per l'educazione ai media e alla comunicazione. Sarà l’occasione per comprendere meglio come l'educazione a un corretto e responsabile uso dei social media sia condizione indispensabile per la costruzione della cittadinanza attiva.

"Come tale - afferma Gianna Cappello - non è una questione che pertiene solo alla scuola e ai genitori, ma al sistema sociale nella sua interezza". L’incontro di giovedì prossimo è una delle numerose tappe del progetto “Breve storia del futuro. Quale cultura per la cittadinanza”, promosso dalle associazioni “Genitori e Figli”, “Piazzetta Bagnasco”, dal “Cidi Palermo” e da Logos, valorizzando e dando nuova vita all’esperienza decennale dell’associazione “Genitori e Figli” e del Cidi Palermo con il progetto “Educare oggi”. La partecipazione a questa e alle altre videoconferenze in programma è gratuita. Basta iscriversi tramite il sito www.associazionegenitoriefigli.it.