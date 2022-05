"L'infermità dipendente da causa di servizio", convegno del sindacato dei carabinieri al Rouge et Noir

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Sindacato italiano militari carabinieri, segreteria provinciale di Palermo, quale associazione professionale tra militari a carattere sindacale, nonché prima sigla sindacale delle forze armate, nell’ambito delle attività di assistenza ed informazione, ha organizzato il primo di un ciclo di eventi, che si terrà in data 25 maggio 2022, presso il cinema Rouge et Noir, piazza Verdi 8, con la partecipazione di Vincenzo Mangione, specialista in medicina legale e delle assicurazioni - generale medico nella riserva - già presidente della Cmo di Palermo e dell’avvocato Gabriele Licata, specializzato nell’ambito del diritto amministrativo militare e delle forze armate, sul dibattuto tema del riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata.

A moderare l’evento sarà il segretario generale provinciale del Sim Cc, Franco Sortino. In particolare la questione sulle “cause di servizio” Dpr numero 461 del 2001, che riguarda gli impiegati pubblici del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, con esclusione dei dipendenti pubblici "civili", ha ingenerato e ingenera nel personale militare e delle forze armate nel corso della propria carriera, ma anche a seguito del pensionamento, non pochi dubbi circa l’iter procedimentale, giuridico e medico riguardante il riconoscimento della causa di servizio.

In particolare, sulla infermità/patologia causata ovvero concausata dal servizio svolto e i tempi di definizione dell’iter. Con tale incontro, il sindacato si è posto dunque l’obbiettivo, attraverso l’ausilio di Mangione Licata, di spiegare ai partecipanti, iscritti e non, la disciplina giuridica, procedimentale e medica riguardante “il riconoscimento delle cause di servizio, equo indennizzo e delle pensioni privilegiate”.