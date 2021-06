Sasà Salvaggio e la sua esperienza con l'inglese: l'incontro all'IH Palermo Language Centre

Per celebrare la fine dell'anno scolastico IH Palermo Language Centre ha invitato Sasà Salvaggio ad incontrare gli studenti e i loro genitori. Appuntamento previsto per giovedì 17 giugno ore 19:30.

Sasà Salvaggio incontra online gli studenti di IH Palermo Language Centre e racconta la sua esperienza con l'inglese in America e in giro per il mondo. L'evento è gratuito e disponibile per tutti gli studenti e i genitori di IH Palermo Language Centre. Per prenotare il posto basta visitare l'Area studenti sul sito ihpalermo.com.

L'incontro è aperto anche a chi non ha mai frequentato la scuola: basta contattare IH Palermo Language Centre per ottenere l'accesso all'area studenti mandando una email a info@ihpalermo.it. Basterà indicare nome cognome email e telefono e chiedere l'accesso all'area studenti per Sasà.

