Paesaggi Aperti alla comunità: incontro pubblico sul rapporto tra partecipazione e rigenerazione urbana

Il giorno 5 giugno 2024 a Palermo dalle 17 alle 20, nella sede dell’Ordine degli architetti PPC in piazza Principe di Camporeale 6, si terrà “Paesaggi aperti alla comunità”, un incontro pubblico dedicato al rapporto tra partecipazione e rigenerazione urbana che vuole coinvolgere cittadini e professionisti. Organizzato nell’ambito del progetto annuale “Paesaggi Aperti” promosso da IN/Arch e dalla sezione territoriale IN/Arch Sicilia e vincitore del bando Fres “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” annualità 2021-22, finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca, l’incontro di Palermo è una occasione di confronto transdisciplinare per discutere di territori e comunità. Organizzato in collaborazione con l’Ordine e la Fondazione degli Architetti PPC della Provincia di Palermo, l’incontro multidisciplinare è quindi anche un'occasione per aprire alla città gli spazi dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Palermo. Previa iscrizione on-line, tramite la nuova piattaforma del Cnappc (https://portaleservizi.cnappc.it/), agli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC saranno rilasciati 3 crediti formativi a titolo gratuito.

“Paesaggi aperti alla comunità” sarà moderato da Iano Monaco e Lucia Pierro e vedrà la partecipazione di: Andrea Margaritelli (Presidente IN/Arch); Iano Monaco (Presidente dell’OAPPCPA e della FOAP); Beatrice Fumarola (Coordinatore nazionale IN/Arch); Mariagrazia Leonardi (Presidente IN/Arch Sicilia); Lucia Pierro (Consigliere IN/Arch Sicilia); Isabella Daidone (Consigliere dell’OAPPCPA); Amico Dolci (Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci); Florinda Sajeva (Farm Cultural Park); Daniele Ronsivalle (DARCH - Università di Palermo); Rita E. Adamo (La Rivoluzione delle Seppie); Fabrizio Furiassi (Lecturer University of Basel); Alice Grassi (Associazione Parco Libero); Dario Riccobono (MuST 23/Addio Pizzo Travel); Luisa Tuttolomondo (Sguardi Urbani) e Marco Scarpinato (Il Giornale dell’Architettura) che, a partire da esperienze concrete, si confronteranno sui temi della rigenerazione urbana e del paesaggio aprendo anche un focus sull’importanza della legalità nella realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e territoriale capaci di innescare nuove modalità di sviluppo e valorizzazione dei luoghi e delle comunità che li abitano.

Il progetto annuale “Paesaggi Aperti”

Attraverso varie tappe in diverse città siciliane, il progetto annuale “Paesaggi Aperti” punta a sviluppare un modello multidisciplinare di formazione e comunicazione delle conoscenze volto a implementare le “Comunità di patrimonio”. Inoltre, nel rileggere l’approccio partecipativo promosso in Sicilia da Danilo Dolci, il progetto “Paesaggi Aperti” vuole indagare e sperimentare processi di comunicazione, partecipazione ed empowerment delle comunità e propone attività che, a partire dall’attuale condizione dell’isola, mirano a restituire identità e appartenenza utilizzando un’organica strategia d’innovazione sociale declinabile in una serie di progetti di rigenerazione e costituzione di “paesaggi aperti” alla comunità mediante un percorso di knowledge sharing che coinvolgerà cittadini, associazioni ed enti pubblici. La rilettura di quest’esperienza può infatti apportare utili sollecitazioni per provare ad agire nell’attuale scenario di crisi sempre più globale e pervasiva. La Sicilia - con sua dimensione mediterranea - isolana ma non isolata - può infatti costituire nuovamente – e sempre di più - il terreno di prova ove sviluppare pratiche di empowerment e coinvolgimento delle comunità che rendano possibile la scoperta e la costruzione di nuovi “Paesaggi Aperti” alla comunità e alle sue istanze di cambiamento.



