Giornata mondiale della poesia in diretta Facebook con la libreria Macaione

Domenica 21 marzo dalle ore 17 sino alle 19, diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione per un incontro dedicato a tutti gli appassionati di poesia. Tantissimi poeti tradurranno in lettura sia le loro poesie che di altri autori per celebrare, nonostante le distanze a cui ci costringe la pandemia, la Giornata Mondiale della Poesia.

Sono previsti dei collegamenti non solo dalla Sicilia, ma anche da tutta Italia e dall'Europa. Quindi un momento che ci unirà in un cerchio di energia e condivisione. Dopo il saluto del libraio Nicola Macaione e dell'introduzione del poeta Nicola Romano, compresa di lettura, ecco i poeti che parteciperanno:

Da Budapest Federico Preziosi, da Varsavia Domenico Stagno, da Barcellona Carlos Vitale, da Dublino Viviana Fiorentino, da Pantelleria Rosalia Silvia, Vitangela Accardi, Simona Scialanga, Nuccia Farina, da Verona Giuseppe Romano, da Milano Felicia Buonomo, da Napoli Carolina Cigala, da Ivrea Rosanna Frattaruolo, da Torino Salvatore Sblando, Paola Silvia Dolci, Silvia Rosa, da Naro Salvatore Nocera Bracco, da Mezzojuso Nicola Grato, da Partanna Trapani Tino Traina, da Palermo Gino Pantaleone, Emanuele Drago, Alfredo Sant'Angelo, Gabriella Maggio, Giovanna Corrao, Biagio Balistreri, Anna Maria Bonfiglio, Valeria Spallino, Guglielmo Peralta, Emanuela Mannino, Antonio Fiasconaro, Roberto Crinò, Alessandra Di Girolamo, Francesca Luzzio, Myriam De Luca, Rosa Maria Chiarello, Luigi Pio Carmina, Mariella Caruso, Grazia Cianetti, Antonino Schiera.