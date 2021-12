Pizza e vino, l'abbinamento che non ti aspetti: wine experience con esperti sommelier da Biga

Pizza e birra? Chi lo ha detto? È il cliché per eccellenza: la pizza va accompagnata dalla birra. Ma chi lo dice? E se l’abbinamento perfetto fosse pizza e vino? Il mito culinario viene sfatato persino dalla scienza! Infatti esistono studi enogastronomici che dimostrano - sbalorditivo - che il binomio “pizza e birra” non è il più corretto, poiché entrambi contengono lieviti e hanno una base acida. Questo mix esplosivo di doppia fermentazione potrebbe causare non pochi problemi di digestione.



Con il vino è tutta un’altra storia! Vediamo di cosa si tratta. Il trucco sta nel corretto abbinamento di sapori e odori: le pizze bianche si accostano bene con vini tendenzialmente acidi e non eccessivamente invecchiati, mentre le pizze a base rossa sono da abbinare a vini bianchi. Ma occhio alle temperature! Le pizze o le focacce calde attenuano i sapori principali dei loro condimenti, quindi è di gran lunga consigliabile scegliere un vino con una temperatura piuttosto bassa, intorno ai 10 gradi; invece i vini con una temperatura moderatamente più alta, tra i 12 e i 14 gradi, esaltano i sapori delle pizze servite fredde.

È proprio il vino ad esaltare la pizza!



Siete interessati ad un evento a tema? Abbiamo ciò che fa per voi: Biga Genio e Farina, nella sua sede di Via Emerico Amari, organizzerà, in collaborazione con Vinhood, Wine Biga - E tu che vino sei? L’evento si terrà dalle ore 18.30 del 15 dicembre prossimo presso il locale di street pizza d’eccellenza di via Amari 127-129. Dopo aver partecipato al test “che vino sei?”, con il quale individuare il vostro “eno-tipo”, sarete pronti per immergervi in una wine experience guidati da abili sommelier con cui scoprire il vostro “carattere gustativo”.



Il calice nella mano destra, il trancio della gustosa pizza di Biga Genio e Farina…a sinistra. Il gioco è fatto.



Main partner Vinhood

Music selection by

DJ Vincenzo Callea & Luca Lento [PL4TFORM]



Cantine vinicole partner: Azienda Agricola La Chiusa, Dei Principi Di Spadafora, Rallo Azienda Agricola, Andreola - Valdobbiadene Docg, Cusumano, Il Paluffo, Siquelia Wine, Azienda Agricola Lisciandrello

Due calici di vino e un trancio di street pizza a soli 12 euro.