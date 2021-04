Da Pinocchio a Masterchef: in streaming l'incontro con Antonio Pascale

“Da Pinocchio a Masterchef, dalla fame all’abbondanza: la millenaria storia dell’agricoltura in due slide”. Se ne parla giovedì 16 aprile con lo scrittore Antonio Pascale dalle 21.15 alle 22. Il ciclo di incontri fa parte del progetto “Breve storia del futuro. Quale cultura per la cittadinanza”, promosso dalle associazioni “Genitori e Figli”e “Piazzetta Bagnasco”, dal “Cidi Palermo” e da Logos.

"Nel Pinocchio di Carlo Collodi - afferma Pascale - si parla in continuazione di cibo. Procurarsi un pasto è una specie di perenne ossessione, sintomo della fame atavica che coinvolge l’intero paese all’alba dell’Unità nazionale. Come è successo che nell’arco di cento anni siamo passati dalla carestia alla sazietà e oltre". La partecipazione è gratuita. Bisogna, però, iscriversi attraverso il sito www.associazionegenitoriefigli.it.

Chi è Antonio Pascale

Nato a Napoli, cresce a Caserta e nel 1989 si trasferisce a Roma, dove lavora come ispettore del Ministero delle Politiche Agricole. Scrive per il teatro e la radio. Collabora con Il Mattino, Lo Straniero, Limes, Corriere della Sera e con i siti salmone.org e newclear.it. Il suo blog è ospitato dal quotidiano online Il Post. I suoi libri sono citati in Daniela Carmosino, Uccidiamo la luna a Marechiaro. Il Sud nella nuova narrativa italiana, Roma, Donzelli, 2009.