I giovani incontrano gli imprenditori: talk con Patrizia Di Dio a piazzetta Bagnasco

Come ogni giovedì, torna l’appuntamento con VentiEventi, il calendario di incontri fra imprenditori senior e aspiranti imprenditori finalizzato alla creazione di nuove imprese giovanili. Il 28 luglio dalle ore 19 alle 20 in Piazzetta Francesco Bagnasco sarà la volta di Patrizia di Dio.

VentiEventi

Si chiama VentiEventi il ciclo di incontri fra imprenditori senior e aspiranti imprenditori finalizzato alla creazione di nuove imprese giovanili. Partito giovedì 9 giugno con Rino Alessi della Alessi SpA, l’appuntamento è ogni giovedì alle 19.00 in piazzetta Bagnasco, durante il quale si parlerà di impresa, di quanto sia importante l'impresa per lo sviluppo di una città, di come si può mettere in piedi un’impresa, vista anche come un’alternativa alla ricerca di un lavoro fuori, in Italia o all’estero.

Verranno chiamati all’azione aspiranti imprenditori, studenti neolaureati e imprenditori senior con una lunga esperienza alle spalle. Un dialogo informale, all’aria aperta in cui verrà proposta un’idea d’impresa con l’obiettivo di generare nuove collaborazioni e stringere una forte alleanza tra generazioni di imprenditori.