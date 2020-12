Vita da set ma online, Piano Focale organizza un incontro con l'attore Alessio Vassallo

Martedì 15 dicembre alle ore 19 sulla pagina Facebook della Scuola di Cinema Piano Focale un’ora in compagnia dell’attore Alessio Vassallo. Un viaggio attraverso la carriera del grande attore palermitano per conoscere i retroscena della vita di un attore cinematografico, i segreti ed i trucchi del mestiere.

Insieme ad Alessio Vassallo ci addentreremo nell’affascinante vita di un attore cinematografico e scopriremo trucchi e segreti del mestiere: come deve comportarsi realmente un attore davanti alla macchina da presa? Quali sono le cose più difficili da imparare? Come muoversi per recitare su un primo piano? E con una Steadycam o con un carrello? E ancora, quali sono i passi imprescindibili per la formazione di un attore? Come si arriva a recitare per il cinema?

Alessio Vassallo, nato a Palermo e diplomato all’Accademia d’Arte drammatica Silvio D’Amico di Roma, è famoso per aver lavorato ne “Il Giovane Montalbano” nella parte di Mimí Augello e, come protagonista, nel film Tv per la Rai “La Concessione del Telefono”. Questo e molto altro in un incontro aperto online con l’attore siciliano. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Scuola di Cinema Piano Focale alle ore 19.