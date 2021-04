"Poesia dietro le quinte", in streaming il talk in diretta con il poeta Nicola Romano

Mercoledì 28 aprile dalle ore 18:30, sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione diretta con il poeta Nicola Romano, direttore editoriale della collana Spazio Poesia e la professoressa Giovanna Corrao, per il primo incontro "Poesia dietro le quinte".

Il progetto, ideato da Nicola Romano, nasce per rilanciare un genere letterario che, sebbene vi siano molti appassionati, viene relegato, il più delle volte, negli angoli più nascosti delle librerie. "Ci auguriamo che si possa aprire un dibattito aperto in merito al futuro della poesia, e, come sempre, durante la diretta saremo ben lieti di dare spazio alle domande o a liberi pensieri per arricchire questa prima conversazione sui metodi e il modus opernadi in poesia che sarà moderata dal libraio editore Nicola Macaione" si legge in una nota della libreria.