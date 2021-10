Nanni Moretti al Rouge et Noir: al cinema per la proiezione e il dibattito su "Tre piani"

Sabato 16 ottobre prima e dopo gli spettacoli delle 17:00 e delle 20:30 del film Tre piani, il regista Nanni Moretti incontrerà il pubblico del Rouge et Noir.

In apertura, un saluto agli spettatori; al termine delle proiezioni, un dibattito. Il biglietto ha un costo di 7,50 euro; ridotto a 5 euro per gli over 65 e gli studenti universitari. I biglietti sono già acquistabili dalla biglietteria online del cinema.



