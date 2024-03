Incontro con Mariceta Gandolfo a scuola: "Donne e società, una lettura del valore e del senso del femminile"

Mariceta Gandolfo è nata e vive a Palermo presso la cui Università si è laureata in Filosofia e in Lettere Classiche. Ha insegnato per molti anni presso l’Istituto alberghiero e il Liceo Classico Francesco Scaduto di Bagheria. Ha scritto e diretto vari testi teatrali e collaborato alla rivista Mezzo Cielo. Attualmente collabora alla rivista di psicologia Link e insegna presso l’Università Leonardo Da Vinci di Palermo. Ha già pubblicato per la casa editrice La Zisa il romanzo Sotto il cielo di Palermo. Storie di famiglie che ha ricevuto nel 2018 la menzione d’onore della giuria del premio letterario di cultura Isola - di Pino Fortini ed è stato inserito nelle manifestazioni culturali di Palermo capitale della cultura 2018. Per la Casa Editrice Kimerik ha pubblicato Donne in penombra – Storie semiserie di donne poco importanti (2019), Una ragazza degli anni ’70 (2020), Indagine su una donna in nero (2021) e Amore e leggerezza novembre 2022.

