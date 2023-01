Dove non mi hai portata, incontro con Maria Grazia Calandrone da Spazio Cultura

Sabato 14 gennaio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, il Circolo dei Lettori di Spazio Cultura incontrerà la scrittrice Maria Grazia Calandrone, autrice del romanzo Dove non mi hai portata, novità editoriale pubblicata da Giulio Einaudi Editore.

Ad introdurre il dialogo con l'autrice saranno la poeta Franca Alaimo e la portavoce del Circolo Gabriella Maggio. Ricordiamo che l'incontro è aperto a tutti gli appassionati lettori che potranno dialogare direttamente con la scrittrice. il Circolo è inclusivo. Maria Grazia Calandrone è poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice per la Rai. Scrive per il «Corriere della Sera» e tiene laboratori di poesia nelle scuole e nelle carceri. Con i suoi libri di poesia ha vinto importanti premi. La sua ultima opera, Splendi come vita (Ponte alle Grazie 2021), è entrata nella dozzina del Premio Strega. Per Einaudi ha pubblicato Dove non mi hai portata (2022).

1965. Un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di otto mesi, compiono un gesto estremo. 2021. Quella bambina abbandonata era Maria Grazia Calandrone. Decisa a scoprire la verità, torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto, lavorato e amato. E indagando sul passato illumina di una luce nuova la sua vita. Dove non mi hai portata è un libro intimo eppure pubblico, profondamente emozionante e insieme lucidissimo. Attraversando lo specchio del tempo, racconta una scheggia di storia d'Italia e le vite interrotte delle donne. Ma è anche un'indagine sentimentale che non lascia scampo a nessuno, neppure a chi legge.