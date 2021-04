Tragici giochi mortali su Tik Tok, in streaming il talk con Giovanna Corrao e Jenny Taormina

Mercoledì 14 aprile dalle ore 18:30 diretta sul canale social di Spazio Cultura Libreria Macaione con la professoressa Giovanna Corrao e la pittrice Jenny Taormina.

L'incontro, che prende spunto da una poesia di Giovanna Corrao dal titolo emblematico La regina della gara, che ha ispirato l'artista Jenny Taormina per la realizzazione del suo quadro dal titolo omonimo, ha lo scopo di sensibilizzare, non solo i giovani, al corretto uso del noto social TikTok che in questi ultimi tempi è stato al centro della cronaca per le tragiche morti di diversi bambini, inconsapevoli vittime di assurde sfide sui social. Durante la diretta verrà recitata la poesia, di cui sotto, dalla stessa autrice e per l'occasione verrà esposta l'opera pittorica che rimarrà in esposizione in libreria sino a sabato 17 aprile.

La regina della gara

Ho paura, dove sono?

Mamma, scusa, ti disperi?

Tu mi avevi dato un dono

Io l’ho rotto proprio ieri

Mamma, tu mi raccontavi

Che anni fa c’era la guerra

Donne uomini e bambini

Li mandava sotto terra

Ora siamo fortunati

Siamo figli del progresso

Però molti scervellati

Si distruggono lo stesso

Della vita che mi hai dato

Non ti sono stata grata

Con un gioco maledetto

Scioccamente l’ho scambiata!

Mamma, guarda sono io

Sto seduta qui al tuo fianco

E papà sulla poltrona

Sembra pure molto stanco

Cosa ho fatto? non capisco?

Perché state zitti e muti

Mentre a voi tendo le mani

Mi sembrate sconosciuti

Mamma, ascolta, sto gridando

Mamma, allora non mi senti?

Ma perché siete riuniti

Nella chiesa coi parenti?

Una bara piccolina

Non l’avevo vista mai

Mamma, cerco la tua mano

Ma perché non me la dai?

Non mi ascolti e non mi vedi

Son vestita con un velo

Non ho scarpe messe ai piedi

Mi sollevo verso il cielo

Mamma, non ci voglio andare!

Io con te voglio restare!

Questa corda qui alla gola

Messa come a una bestiola

Mi sentivo soffocare

A papà diglielo tu

Era solo per giocare

Che non lo farò mai più

Mamma, io ti voglio bene!

Ho i pensieri in gran subbuglio

Non c’è sangue nelle vene

Perché attorno è tutto buio?

Mamma, forse l’ho capito

Perché il cuore più non batte

Sono stata il triste esempio

Di moderne malefatte

Io volevo diventare

la regina della gara

Ma papà non si dà pace

Abbracciando la mia bara

Sono morta, è tutto vero!

Non mi sveglio come un sogno

Non ritorno in questo mondo

E di molto mi vergogno

Spero solo che i dottori

Del mio assurdo sacrificio

Si faranno portatori

Di speranza e beneficio

Che la vita rifiorisca

Sullo sbaglio di un momento

Dentro i corpi di bambini

Che trarranno insegnamento.