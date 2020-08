Incontro coi lettori alla Galleria delle Vittorie: da Gaetano Basile a Erika La Ragione

Edizioni Kalós incontra i suoi lettori venerdì 7 agosto, dalle 19, alla Galleria delle Vittorie in via Maqueda 299, da Mak Mixology. Alle 19:30 Gaetano Basile racconterà Palermo e i suoi mercati storici. Alle 20.30 Erika La Ragione si esibirà con il suo "U paccu. Racconto breve di un pacco postale": il monologo dell'attrice di origini palermitane racconterà l'immagine di una migrante che cerca di sopravvivere alla nostalgia della propria terra, la Sicilia, e alla lontananza della propria famiglia, descrivendo in chiave tragicomica l'arrivo periodico di pacchi postali da Palermo, città di nascita dell’autrice, a Torino, città d’adozione.

Per tutta la durata dell'evento sarà possibile acquistare le ultime novità di Kalós: lo staff della casa editrice sarà a disposizione del pubblico per consigliare i titoli più adatti per le letture estive. Nel corso della serata sarà offerto un calice di prosecco, accompagnato dalle note del pianoforte del maestro Angelo Arrisicato. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, pertanto è gradita la prenotazione. La semplice adesione all'evento Facebook non garantirà il tavolo riservato. Si potrà prenotare, entro le 18 del 6 agosto, scrivendo a progetti@edizionikalos.com indicando nome, cognome, numero dei partecipanti e un recapito telefonico, o utilizzando l'apposito form all'interno dell'evento.