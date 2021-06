Incontro mensile di auto-mutuo-aiuto, torna l'appuntamento con "Latte di donna"

Incontro mensile di auto-mutuo-aiuto ”Latte di donna" previsto per martedì 15 giugno dalle ore 9.30 alle 11.30. Per registrarti clicca su questo link. Riceverai un’email di conferma con il link e le informazioni necessarie per entrare nella riunione. Per informazioni scrivire a gsap.lartedicrescere@gmail.com.

Sangu e latti si colora di blu e diventa un cielo di latte. A più di un anno dalla realizzazione del murale venerdì 4 giugno 2021 un gruppetto di alunne e alunni dell' Ics "Sperone - Pertini" - Palermo insieme al pittore Igor Scalisi Palminteri, rappresentanti della scuola, dell'Associazione L'Arte di Crescere e dell'Asp 6, hanno ridipinto la scritta sbiadita da piogge e venti e affisso la targa che racconta il murale. Un ulteriore tassello per il progetto Allattamento è comunità accogliente: dal rosa della pelle della mamma al cielo dei sogni di una bambina che cresce come la sua città. Gruppo di sostegno alla pari dell'associazione "l'Arte Di Crescere"

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...