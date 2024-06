La sfida della disinformazione: a Trappeto incontro gratuito per aiutare gli anziani a riconoscere le notizie false

La disinformazione online è una seria minaccia, dalle false cure per il Covid-19 alle false informazioni su questioni finanziarie. Non essere in grado di distinguere le notizie false da quelle vere può avere gravi conseguenze per il benessere fisico, emotivo e finanziario di una persona, soprattutto se anziana. Incontro gratuito Safe sulle fake news rivolto a chi ha più di sessant’anni o a chi operi a contatto con persone anziane, mercoledì 12 giugno alle 14:30 nella Sala Consiliare del Municipio di Trappeto.



Durante l’incontro i partecipanti scoprirannoi il programma educativo pensato per aiutare le persone anziane a sviluppare un pensiero critico e a riconoscere le notizie false, e il programma di formazione rivolto agli educatori.



Per la Safe interverranno e presenteranno:

?? Antonio Dolcemascolo, project manager Cesie Ets;

?? Leandro Salvia, giornalista ed esperto di contrasto alla disinformazione.



L’evento è gratuito e realizzato grazie al contributo organizzativo della Libera Università popolare di Trappeto. Per maggiori informazioni visita il sito web https://www.safeseniors.eu/.