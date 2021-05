Strage di Capaci, in streaming il ricordo di Giovanni Paparcuri che fu collaboratore di Falcone

Nel 29esimo anniversario della strage di Capaci, BCsicilia Isola delle Femmine in collaborazione con il Giornale di Isola, vuole ricordare i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Di Giovanni Falcone, in questa occasione, l’Associazione ha voluto coglierne principalmente l’aspetto umano che lo legava a Paolo Borsellino.

Per questo motivo Agata Sandrone, Presidente di BCsicilia della sede di Isola delle Femmine, ha invitato Giovanni Paparcuri al Giardino della Memoria a Capaci. Paparcuri faceva l'autista giudiziario a Palermo, tante volte aveva guidato la macchina di Giovanni Falcone; il 29 luglio del 1983 andò a prendere a casa, in via Pipitone, il Consigliere istruttore Rocco Chinnici. Quella mattina davanti l’abitazione del giudice, un autobomba esplose uccidendo lui, due uomini della scorta e il portiere del palazzo. Giovanni Paparcuri rimase vivo per miracolo.

Volevano congedarlo a 27 anni, ma lui si è rifiutato. Non potendo più fare lo stesso lavoro, è diventato collaboratore amministrativo e grazie ad una felice intuizione di Paolo Borsellino si è occupato della banca dati di quello che fu poi chiamato maxiprocesso, istruito dai due giudici uccisi a Capaci e via D'Amelio. Da qui è nato un racconto avvincente e umanamente toccante è possibile seguire domenica 23 maggio 2021 alle ore 10 sulla pagina facebook di BCsicilia Isola delle Femmine e sulla pagina del Giornale di Isola.

