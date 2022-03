Giovanna Fileccia e la poesia sculturata: l'incontro all'Almareni art

Mentre è in corso “Fibre di piombo”, mostra poetica e pittorica di Giovanna Fileccia e Tiziana Viola-Massa, venerdì 18 marzo 2022, alle ore 17:30, si svolgerà l’incontro dal titolo “Giovanna Fileccia e la Poesia Sculturata”, nel corso del quale la poetessa Giovanna Fileccia, partendo dalle sue 6 opere di Poesia Sculturata inserite all’interno dell’esposizione bi-personale, parlerà di questa sua peculiare espressione artistica da lei ideata nel 2013.

La Poesia Sculturata è una rappresentazione materica del componimento poetico, una vera è propria estensione plastica di sillabe e parole che conquistano lo spazio e il tempo, eternandosi. Ogni opera nasce da una riflessione profonda a partire dai componimenti poetici e combina, per l’appunto, versi e immagini da essi evocati. Una ulteriore particolarità delle Poesie Sculturate di Giovanna Fileccia sono i materiali utilizzati: sono sia materiali di riciclo sia materiali che normalmente hanno altro (mi riferisco, ad esempio, alle zip!) sia e soprattutto elementi naturali come pietre marine o sabbie.

La Poesia Sculturata di Giovanna Fileccia usa la Natura per celebrare la Natura e per stimolarci sia a perderci nelle sue spirali creative e, al contempo, riflettere sul rispetto del pienate e delle sue sconfinate bellezze. Rinnovando l’appuntamento di venerdì 14 marzo, alle ore 17:30, alla Galleria Almareni di via Francesco Lojacono 13, a Palermo, segnaliamo che il pomeriggio di questo Incontro in Poesia, sarà arricchito dalle letture di alcune poesie, letture con voce di Giovanna Fileccia, Tiziana Viola-Massa e Margherita Musso. Ingresso consentito con green pass e mascherina.