"Il nostro futuro dipende dalla scuola": un talk didattico a piazzetta Bagnasco

Il nostro futuro dipende dalla scuola. Se ne parla alle 19 di giovedì 5 agosto in piazzetta Bagnasco con Valentina Chinnici, Salvatore Modica e Salvo Nasca.

Chi non capisce l'importanza fondamentale della Scuola per il futuro del Paese, oggi fa parte del problema della Scuola italiana. Ecco perché tornare a parlare di questo tema, alle 19 di giovedì 5 agosto in piazzetta Bagnasco, non è ininfluente.

A incontrare i cittadini e a dialogare con loro, animando il pomeriggio insieme a Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco” che promuove l’evento saranno tre apprezzati ospiti: Valentina Chinnici, docente e vice presidente nazionale del Cidi; Salvatore Modica, ordinario di Economia Politica; Salvo Nasca, titolare di Ematic, azienda testimone di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro.

