Don Francesco Romano e padre Cosimo Scordato sulla sessualità: incontro sull'eros a Villa Magnisi

Nuovo dibattito pubblico promosso da Spazio Cultura con Franco Romano e Cosimo Scordato sui temi trattati nel libro "La Chiesa... Strada facendo". Modesto contributo pro-vocatorio al Sinodo, novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni nella collana "Humanitas libero pensiero" diretta da Augusto Cavadi. L'intento dell'iniziativa è quello di poter dialogare con tantissime persone e ogni volta viene proposto un argomento diverso.

Il prossimo incontro sarà venerdì 15 marzo alle ore 17:30, nella sala all'interno del Giardino di Villa Magnisi, via Padre Rosario da Partanna, 22. Il tema scelto per l'occasione sarà sulla sessualità: Natura, follia, mistero dell'eros. A moderare l'incontro sarà l'editore Nicola Macaione. Seguirà un dibattito aperto a tutti i partecipanti.

Inquinamento atmosferico, sperequazioni economiche fra minoranze ricchissime e maggioranze prive dell’essenziale per vivere, conflitti armati eclatanti o trascurati dagli organi di stampa. Su queste e altre questioni scottanti i due preti palermitani, Cosimo Scordato e Franco Romano, da anni sono soliti esprimere - con coraggiosa franchezza - la propria opinione su uno dei quotidiani più diffusi nell’Isola: “Il Giornale di Sicilia”.

In questo volumetto - di accessibile lettura, ma dai contenuti non certo banali - essi raccolgono alcuni dei principali interventi di questi ultimi anni. Anche se non mancheranno le reazioni critiche scandalizzate, da parte di cattolici “osservanti” e di atei “devoti”, l’intento degli autori non è polemico: dopo lunghi anni di ricerca teologica e di servizio pastorale, intendono offrire alla Chiesa “romana” (o forse alle Chiese cristiane tutte) degli spunti per sanare le proprie “piaghe” e riacquistare una credibilità in gravissimo calo.