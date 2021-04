"Città narranti, ascoltare per narrare": al via il ciclo di incontri di Illustramente

Venerdì 9 aprile dalle ore 17 alle 19 va in streaming "Città narranti. Ascoltare per narrare". La forza del racconto per ridestare la comunità narrante. "Quest’anno, per costruire con un percorso condiviso, la nona edizione di Illustramente festival dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia e per far crescere il dialogo intorno ai temi che da sempre il festival propone, abbiamo deciso di realizzare una serie di eventi online, con cadenza regolare, con l'obiettivo di creare un festival diffuso non solo nella nostra città, ma che da qui parta e si diffonda in tutta la nostra regione" spiegano dall'organizzazione.

Perché in questo cammino di crescita è così importante il valore delle storie e dei racconti? Cosa cambia in una comunità quando questo valore diventa fondativo? Come cambia la percezione degli spazi e dei luoghi della città? Perché il collante delle storie è così forte e cosa possiamo fare per alimentarlo? "Con gli attori che animano e abitano i territori e per primo la città di Palermo, Illustramente sta mettendo in atto una serie di incontri che vogliono condurre alla costruzione di una comunità narrante, capace di educare e di accudire, non con singole azioni spot, ma all’unisono, senza differenze, senza privilegi, trasformando i territori in città narranti - proseguono -. Che cosa vuol dire “città narrante”, come diventa un’intera città “narrante”? Stiamo facendo un percorso insieme perchè ciascuno di noi è parte di quella comunità che sta crescendo".

Un incontro circolare dove ognuno parlerà della propria esperienza, con l’obiettivo di condividere contenuti e pratiche e mettere in moto nuove energie e relazioni, alla ricerca di quelle esperienze che permettono a una comunità di ri-pensarsi intorno al valore delle storie e delle narrazioni, per trasformare i luoghi delle nostre città in spazi aperti e trasversali dove le persone incontrano le storie, verso una nuova consapevolezza di sé. Per prendere parte al dibattito di venerdì 9 aprile occorre prenotare, scrivendo una mail a: segreteriaorganizzativa@illustramente.it. Via-mail verrà inviato l’indirizzo per collegarsi alla piattaforma Zoom e poter partecipare all’incontro che sarà anche in diretta Facebook.