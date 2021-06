"Perché l'Italia è in crisi da un ventennio?": il talk con Carlo Amenta a piazzetta Bagnasco

Con Carlo Amenta, alle 19 di giovedì 24 giugno, in piazzetta Bagnasco si cercherà di capire come e perché l’Italia è in crisi da oltre un ventennio.

“L'Italia é un Paese liberista o socialista? È la domanda alla quale cercherà di rispondere, alle 19 di giovedì 24 giugno in piazzetta Bagnasco, Carlo Amenta, docente universitario ed esponente dell'Istituto Bruno Leoni. A dialogare con lui, sollecitando le domande del pubblico, sarà Donato Didonna, presidente dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” che promuove l’incontro, sponsor Cappadonia Gelati.

"È divenuto quasi un luogo comune - afferma Amenta - attribuire al "neo-liberismo", se non addirittura al "turbo liberismo", la causa della crisi economica e delle disparità che attanagliano l'Italia da più di venti anni. Ma siamo sicuri che un Reagan o una Thatcher, tanto per citare solo gli ultimi, si rispecchierebbero nei Governi Conte o Draghi, ma anche in quelli passati di Monti o Renzi? L'Italia ha davvero conosciuto Governi di ispirazione liberista?". Ingresso libero sino a esaurimento dei posti con il consueto distanziamento.

