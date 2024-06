A Bagheria l'incontro con l'autore Giankarim De Caro

Giankarim De Caro è certamente una voce nuova tra il panorama degli scrittori siciliani. Il primo romanzo è del 2018, ma ha già superato con le sue cinque fatiche letterarie, la soglia dei 20 mila libri venduti. Sabato 22 giugno, alle 17.30, l'autore dialogherà Maria Giammarresi, presidente BCsicilia Bagheria nella sede della dimora storica Mineo-Cirrincione, in via Sant’Elia, 5, a Bagheria. A presentare l'incontro Cristina Sciortino, del consiglio direttivo BCsicilia Bagheria.

A cosa deve il suo successo Giankarim De Caro? Forse alla scrittura antica e potentissima, come l'ha definita la Litizzetto, che snoda trame che non cedono mai, ambientate in una Palermo decadente, come da commento al primo romanzo, "Malavita".

E’ una Palermo mai descritta, ma raccontata attraverso gli avvenimenti storici che vanno dalla fine dell’800, fino ai giorni nostri, la città in cui si muovono i personaggi di De Caro. Vinti, sempre ai margini della vita, che tutto accettano, tutto sopportano, perché nulla possono contro il destino ostile.