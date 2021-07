Incontro con l'autore: Antonio Curcio racconta "Pitto ergo sum, storie di b1"

Venerdì 30 Luglio alle ore 18, la Terrazza di Mojo CoHouse ospiterà la presentazione del libro Pitto ergo sum, Storie di B1, scritto da Antonio Curcio ed edito da Aut Aut Edizioni.

"Un viaggio alla scoperta di una Palermo fuori dagli itinerari standard, narrata senza filtri attraverso lo sguardo di B1, il personaggio protagonista delle mattonelle realizzate da Antonio Curcio. Il Mojo con le jam session, il Porco Rosso, le ragazze e i ragazzi di SOS Ballarò, Per Esempio, Anomalia, La Taverna Azzurra sono solo alcuni degli spazi che B1 incontra in giro per la città, raccontando i quali si lascia andare a riflessioni filosofiche e sociologiche, utopistiche e a tratti anarchiche, sulla libertà, la sostenibilità, il rispetto, la cultura e la vita".

Interverranno:

Onorio Abruzzo, giornalista e fondatore di "Zabbaradio - voci contro l’indifferenza"

Ema Jons, artista, nomade dell’arte urbana

Giuseppe Arici, fondatore MojoCoHouse

Al termine della presentazione sarà offerto un piccolo rinfresco. Nel rispetto delle attuali normative anti-Covid, i posti sono limitati. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, qui l'apposito form.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...