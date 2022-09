"L'àrbulu nostru", poesie in dialetto siciliano al Giardino dei Giusti per l'Alloro fest

"L'àrbulu nostru", poesie in dialetto siciliano al Giardino dei Giusti. Introduce Filippo Triolo, intervengono Pasquale Hamel e l’autore. Letture di Giuseppe Cinà e Giuseppe Carleo. Sulle tracce della poesia dell’ulivo, albero e principio fondativo come pochi altri della patria mediterranea, questo libro mette in scena un mosaico di fatti e personaggi che evocano le tante voci secondo cui l’ulivo ci ha parlato e ancora ci parla.