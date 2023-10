Una serata dedicata al miele e alle api: incontro con l'apicoltore Cosimo Di Chiara

Mercoledì 25 ottobre a partire dalle 18,30 si terrà al Bar Picwick di via Alessandro Paternostro 49/51 un incontro con Cosimo Di Chiara nel corso di una serata dedicata al miele e alle api. Sarà possibile assaggiare le diverse qualità di miele biologico prodotte dall’Apicoltura Di Chiara e discutere con Cosimo del suo lavoro. Negli ultimi anni il numero delle api si va preoccupantemente riducendo mettendo in pericolo il processo di impollinazione e di conseguenza la produttività delle piante.

Esistono in natura più di 20.000 specie diverse di api e l’Apis mellifera, quella che produce il miele è solo una di queste. Le api, sia quelle che producono il miele che quelle cosiddette selvatiche sono essenziali, mentre l’agricoltura intensiva e l’uso spregiudicato di pesticidi ne riduce di anno in anno il numero. Salvaguardare le api, sia quelle che producono il miele che quelle selvatiche è fondamentale se vogliamo che le piante e tutto il mondo vegetale possano continuare a crescere, a riprodursi, a produrre frutti e semi indispensabili per la loro propagazione.