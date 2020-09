Akkar, vita e cronache dal confine siriano: l'evento alla Casa della Cooperazione

Venerdì 25 settembre, alle ore 18.30, Casa della Cooperazione (via Ponte di Mare 45, Palermo) ospita Akkar, vita e cronache dal confine siriano, la mostra nata per raccontare, attraverso lo strumento della fotografia, la condizione dei profughi siriani in Libano. Storie di fuga, di violenza, storie di uomini e donne che hanno dovuto lasciare la propria terra, vedere la propria casa in macerie, costretti ad una vita di precarietà nei campi informali nella regione di Akkar, a Nord del Libano, dove si trovano le immense tendopoli.

Gli scatti di Luca Cilloni, volontario di Operazione Colomba, riportano gli sguardi, i volti, i paesaggi che raccontano tutta la disperazione di non sapere dove andare domani, l'umiliazione di non poter costruire nulla per se stessi e per i propri figli, la condizione ingiusta che i profughi vivono e il silenzio indifferente della comunità internazionale.

L’idea di informare e sensibilizzare attraverso la mostra, si unisce alla scelta di sostenere con una raccolta fondi il progetto di accoglienza in Sicilia di due famiglie siriane provenienti da un campo profughi in Libano, voluto e autofinanziato da una rete di realtà associative e civili attive nei comuni di Giarre (CT) e di Santa Venerina (CT).

I fondi raccolti contribuiranno a sostenere le spese necessarie all'inserimento sociale, lavorativo (borse lavoro), educativo, sanitario delle famiglie. L'evento sarà un'occasione per conoscere alcuni dei percorsi di supporto all'inserimento sociale su Palermo, tra cui il progetto "Fianco a fianco. Mentori per giovani migranti" promosso da Refugees welcome Palermo. Un buon aperitivo accompagnerà l’esperienza. L'evento, co-organizzato da Arte migrante, Ciss Ong e Refugees welcome, si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali disposizioni anti-Covid.