"Un mare d'unione", al Nautoscopio quattro giornate di incontri didattici per i giovani

Promosso dall'Associazione Sant'Erasmo Onlus con il sostegno del Movimento Cristiano Lavoratori si svolgeranno a Palermo dal 22 giugno sino al 1 luglio prossimo, quattro incontri tematici sul mare. In particolare il ciclo di incontri si terranno martedi 22, giovedi 24 e martedi 29 giugno per concludersi giovedi 1 luglio.

Gli appuntamenti mattutini che avranno la durata di circa 4 ore, si svolgeranno presso "Il Nautoscopio", rinomata struttura ricettiva che si affaccia sul golfo di Palermo, in prossimità del porto della Cala. Secondo questo progetto, voluto fortemente dal presidente dell'Associazione Sant'Erasmo Santi Gatti e sostenuto dal responsabile di Mcl Giuseppe Gennuso, "il mare viene visto come luogo ricreativo, culturale e di inclusione, una visione nuova e libera dei condizionamenti che oggi la società moderna ci impone. Partendo da tale presupposti il progetto" vuole cominciare a fondare le basi per una “Scuola di Mare” fatta di esperienze vissute, studio, momenti di condivisione e divertimento tra pari, senza preclusioni di genere o di capacità".

Il progetto sarà dedicato ad un pubblico abbastanza vasto che va dai 14 ai 20 anni, certamente eterogeneo come fascia di età ma dove gli argomenti trattati e le esperienze possono essere gestite in modo abbastanza univoco. Gli argomenti approfonditi riguardano la bellezza e il valore del paesaggio marino, i tesori e la fauna delle nostro coste, gli effetti negativi procurati deall'incuria dell'ambiente marino, le Aree Riserve Marine e la conoscenza dei rudimenti della navigazione e dell'arte marinaresca.

Numerosi e altamente qualificati i relatori degli incontri e tra questi Gabriella Monteleone della Soprintendenza del Mare, Giacomo Buffa, naturista, Carla Noto, psicologa clinica, Mauro Sinopoli della Stazione Zooologica Anton Dohrm, Stefano Vinciguerra e Nicolò Bruno della Soprintendenza del Mare, Vincenzo Pace ammiraglio, Francesco Landini esperto subacqueo, Silvano Riggio biologo marino, Pietro Ciulla presidente WWF Sicilia Nord e Rosanna Castiglia neurologa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...